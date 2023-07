Naakt douchen is bij dit zwembad per direct verboden ‘ter bescher­ming van personeel’: ‘Nu voel ik me juist bekeken’

Naakt onder de douche is per direct verboden bij zwembad Klarenbeek in Arnhem. Aparte kleedruimten voor mannen en vrouwen zijn er niet meer. ,,Al die nieuwe regels zorgen alleen maar voor verwarring én zijn funest voor de sfeer”, vinden vaste gasten.