Bewoner loopt brandwonden op bij keukenbrand in Voorthuizen

Eva Hovenkamp werkt met achtste plek in Zwitseland toe naar NK Atletiek

16 augustus In La Chaux-de-Fonds is atlete Eva Hovenkamp met een tijd van 54.44 uiteindelijk als achtste geëindigd op de 400 meter. In Zwitserland werd in een deelnemersveld van 25 atleten, in vier series gelopen.