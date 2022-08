Bewoner raakt gewond bij keukenbrand in Ede

Wandelen in de natuur is ook na corona nog populair

Het was zo’n beetje een nationale hobby geworden: wandelen in de natuur. Tijdens de lockdowns van 2020 en 2021 stonden de parkeerterreinen bij de natuurgebieden tjokvol. Iedereen wilde een frisse neus halen in de natuur. Maar ook nu corona minder aanwezig is, blijft wandelen in de natuur populair.

1 augustus