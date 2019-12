Bewoners geschokt na plofkraak in Ede: ‘Mijn kop had eraf kunnen zijn’

video / updateEDE - Aan de Parkweg in Ede is vanmorgen vroeg rond 4:00 uur een plofkraak gepleegd. De schade ter plekke is groot. Na de kraak zijn twee mannen op een scooter weggereden. Ze hadden een grote tas bij zich.

,,Als ik buiten had gelopen, was mijn kop eraf geweest.’’ Een van de bewoners van het witte huis tegenover de geldautomaat is flink geschrokken van de ontploffing vanmorgen. Een deel van de pinautomaat vloog bij hem - zo'n twintig meter verderop - dwars door de voorruit naar binnen. Hij was op slag klaarwakker.

Ook bij zijn buren is de schade aanzienlijk. Alle ruiten, boven en beneden, zijn gesneuveld. Bewoners van de getroffen panden kunnen bij buurtbewoners terecht en dat geldt ook voor timmermannen. Mensen stellen hun schuur ter beschikking voor werkzaamheden, zodat kozijnen waar nodig dichtgetimmerd kunnen worden.

Ook het pand waarin de pin is gevestigd is gehavend. Een pilaar waarop het gebouw lijkt te steunen is ingestort. Bouwkundig experts bekijken nu of de situatie gevaarlijk is.

‘Daders niet gezien’

Een bewoonster van een van de naastgelegen appartementen baalt van de situatie. Ze had net een half jaar geleden haar woning helemaal opgeknapt. Nu moet de schade weer hersteld worden.

,,Ik was even naar het toilet en hoorde een doffe klap. Ik had niet door wat het was, het was anders dan vuurwerk. Ik heb mijn badjas aangetrokken en ben buiten gaan kijken. Ik zag overal glas, maar de daders heb ik gelukkig niet gezien.’’

Volledig scherm Ravage na de plofkraak in Ede © Gelderlander

Volledig scherm De schade na de plofkraak is enorm © Gelderlander

Buit

Of de daders in buit hebben gemaakt, is niet bekend. De krakers reden met een grote tas op een scooter - die een rauw geluid maakte - weg richting Hoog Manen.



De ontploffing heeft rond de geldautomaat gezorgd voor fikse schade. De ruiten van woningen erboven zijn kapot en het pand tegenover de bank raakte ook beschadigd. Dat geldt ook voor een bestelbus die nabij de pinautomaat geparkeerd stond.



Na de plofkraak is een Burgernet-bericht uitgestuurd. Tot dusverre zonder succes. De daders zijn nog niet aangetroffen.