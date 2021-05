Bewoners uit Deelen zijn woedend om mogelijke komst opvangcentrum asielzoekers en arbeidsmigranten

Geldezel (19) uit Ede aangehou­den na vriend-in-noodfraude: Veenen­daals slachtof­fer duizenden euro's armer

20 mei VEENENDAAL/EDE - ‘Hey mam, mijn telefoon is in de wasmachine terecht gekomen. Dit is mijn nieuwe nummer’. Een gesprek dat met die strekking begon, heeft een Veenendaals slachtoffer in april vorig jaar duizenden euro's gekost. Afgelopen woensdag hield de politie een 19-jarige Edenaar aan die als geldezel zou hebben gefungeerd.