Bij Ede doodgereden wolvin droeg acht embryo’s in zich

‘Gelderland is verplicht om wolf beter te beschermen tegen aanrijdin­gen op de Veluwe’

16 maart De provincie Gelderland is wettelijk verplicht om de wolf beter te beschermen tegen aanrijdingen op de Veluwse wegen. Dat zegt natuurbeschermingsjurist Arie Trouwborst. ,,Het verkeer is onder wolven in Nederland doodsoorzaak nummer 1. In gebieden waar de wolf gevestigd is, moeten zeker maatregelen worden genomen.’’