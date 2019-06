Bij GemeenteBelangen Ede vertrokken raadslid Wijnsouw gaat als eenmansfractie verder

Conflict met een fractiegenoot

Over wie die fractiegenoot is, laat Wijnsouw zich niet uit. Fractievoorzitter Gabrielle Hazeleger van GemeenteBelangen bevestigt dat het gaat om een conflict tussen Rijnsouw en een fractiegenoot. Over de aard van dat conflict wil Hazeleger niets kwijt. ,,Maar het speelde al langer. We kregen van haar een ultimatum, of hij eruit of zij zou vertrekken. We hebben dat binnen het bestuur en de fractie besproken. En dit is eruit gekomen. We betreuren dit, want we hebben altijd prettig met Ellen gewerkt.”