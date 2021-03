Bijzonder: politie vindt hennepkwekerij in... een oude politiepost

De allereer­ste zwemles sinds drie maanden

17 maart EDE - De allereerste zwemles sinds drie maanden. De 4-, 5- en 6-jarigen in zwembad De Peppel in Ede moesten dinsdag wel weer even wennen. ,,Maar’’, zegt Tim van de Kolk van De Peppel, ,,de meeste kinderen pikken het zwemmen zo weer op.’’