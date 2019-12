Bizarre achtervolging in Ede: politie pakt chauffeur op die al rijdend lachgas gebruikt

Voorstel om winkels in Ede te openen met kerst dreigt te sneuvelen

14:06 EDE - De kans dat Edenaren met de kerstdagen bij elke willekeurige winkel in hun woonplaats boodschappen kunnen doen, is erg klein. Het college van burgemeester en wethouders is tegen het voorstel van D66 en PvdA om ondernemers zelf te laten bepalen of zij hun winkel openen met kerst.