Björn gaat 24 uur geblinddoekt rennen voor dochter: ‘Maja’s blindheid was een grote verrassing’

Mahan is een van de honderd die mogen komen lunchen op paleis Huis ten Bosch: ‘Super cool’

De Wageningse Mahan Eslami is een van de honderd mensen die in de ogen van anderen een 10 verdienen en daarom komende woensdag bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima mogen aanschuiven voor een lunch. Ze is ‘compleet verrast’ door de uitnodiging.