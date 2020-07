Black Lives Matter-demonstratie op Ginkelse Heide in Ede

Op de heide

Armenar wijst erop dat Ede veel verschillende culturen kent. ,,Het is een multiculturele gemeente. In de jaren zestig kwamen er veel mensen van de Molukken in Lunteren wonen. In de jaren zeventig kwamen gastarbeiders uit landen als Marokko en Turkije in Ede wonen. Later volgden hun gezinnen. En de laatste jaren zijn er nieuwe inwoners uit landen als Syrië en Eritrea bijgekomen.’’