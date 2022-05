Bloemen voor huzaren die hun leven gaven voor de Grebbelinie

Onder het toeziend oog van een klein groepje toeschouwers legde wethouder en locoburgemeester Leon Meijer bloemen bij het herdenkingsmonument dat in 2016 werd geplaatst bij de herberg aan de N224 in Ede-Oost.

Het verhaal van huzaren is inmiddels vrij bekend. Een klein regiment werd op de vroege ochtend naar Ede gestuurd om de Duitsers, die via Arnhem en Ede naar het westen van Nederland trekken, te vertragen. Dat is belangrijk, want de Grebbelinie – de belangrijkste verdedigingslinie van Nederland – is op dat moment nog niet in paraatheid gebracht.