Boeren blokkeren snelweg A30 bij Lunteren even, maar nemen dan de afslag

Fietsen in het Binnenveld moet veiliger worden: ‘Vooral tijdens de spitsuren gevaarlijk’

Een inrijverbod voor auto’s (bijvoorbeeld te handhaven met camera’s), knippen in wegen zodat auto’s niet verder kunnen of snelheidsremmende maatregelen. Zomaar een paar mogelijkheden om de veiligheid voor fietsers in het Binnenveld te vergroten. Regio Foodvalley stelt 20.000 euro beschikbaar voor maatregelen op korte termijn.

21 juni