Boeren gaan weer los: ‘We gaan een stevige tik uitdelen, en dit is nog maar het begin’

De boer uit Sint Hubert, leider van de Farmers Defence Force (FDF), houdt de kaarten nog even tegen de borst. ,,Wat we precies gaan doen, is nog geheim. Maar het wordt een gecoördineerde, gerichte actie op verschillende plaatsen in het land.”



Daar bovenop komt een grote demonstratie in Den Haag, georganiseerd door een andere boerenactiegroep: Agractie. Volgens voorman Bart Kemp uit Ede vindt de FDF-actie waarschijnlijk vooral plaats in het oosten van het land, en reist het westen - ‘plus delen van Brabant en Gelderland’ - naar Den Haag af. Podium en muziek zijn al geregeld. ,,We zijn de puntjes op de i aan het zetten.”