Boeren willen in december naar Amsterdam: ‘Het gaat niet over stikstof’

Er zijn volgens Agractie al gesprekken gaande met de gemeente Amsterdam. Die laat weten dat er ‘contact is tussen enkele boeren en de gemeente', maar dat er verder nog weinig details bekend zijn. Volgens Agractie is het eerste overleg deze week geweest: komende week gaan de partijen weer om tafel.



Wat de organisatie dan wel precies gaat doen, houdt Agractie voorman Kemp in het midden. ,,Flyeren zou ik niet zeggen. Maar ik ga er ook geen informatie over geven.’’ Ook over de planning wil hij niks kwijt, anders dat de feestdagen worden ontzien. ,,We gaan niet met oud en nieuw, Kerstmis of sinterklaas naar Amsterdam.’’



Over een oproep aan andere boeren om te komen, ‘komt meer informatie’. ,,Maar we gaan er in elk geval niet alleen staan.’’ Of dat ook betekent dat er een colonne tractoren naar de hoofdstad trekt, zegt Kemp niet. ,,Ik kom in elk geval niet met de trekker. Maar hoe anderen komen, is niet aan mij.’’