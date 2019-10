Boerenfrontman uit Ede: ‘Woorden van minister Schouten waren goedkoop’

Hoe kijkt u terug op deze dag?

Het was een mooie dag vind ik. We hebben een goed duidelijk statement gemaakt. We hebben een heldere eis op tafel gelegd met het nadrukkelijke verzoek om binnen twee weken te reageren. Tussen de boeren is er geen verkeerd woord gevallen vandaag.



Bent u dan trots als u zo over het Malieveld kijkt?

Nou trots. Ik voel me niet trots. Ik wil verandering en daar zet ik me voor in. Dat is de reden dat ik daar sta, omdat ik het gevoel heb dat het echt nodig is.



Denkt u dat het geholpen heeft?

Er ligt een duidelijke eis en ik denk dat deze aansluit bij de duurzaamheidsdoelstelling van het kabinet. De minister komt daar over twee weken over op terug.



U doelt dan op die campagne?

Het is breder dan die campagne. Er komt later nog meer over naar buiten. Het gaat om lespakketten en gastsprekers. Het gaat erom dat het kabinet zich inzetten om de kloof tussen boer en burger weer te verkleinen en een balans te brengen in een maatschappelijk debat. Dit is het begin daarvan.