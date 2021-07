Boerenvoorman Bart Kemp uit Ede: ‘Het ging echt over de inhoud’

,,Het was een topactie”, oordeelt Kemp. ,,De opkomst was boven verwachting. Er kwamen zo'n 3500 mensen naar de actie, en er kwamen zo’n 500 boeren op trekkers naar het Malieveld. Er is geen kwaad woord gevallen, het ging echt over de inhoud. We hebben duidelijk kunnen maken dat er ruimte voor boeren moet zijn, dat we vechten voor ons bestaan en onze gezinnen.”



Directe aanleiding voor het protest is het stikstofbeleid van de overheid. De boeren zijn onder meer fel tegen gedwongen verkoop van boerenbedrijven, een van de opties die een volgend kabinet heeft om de stikstofuitstoot door de sector terug te dringen.