Bonden en Pluryn alsnog akkoord over sociaal plan voor Hoenderloo College

De onderwijsbonden en zorgaanbieder Pluryn hebben alsnog een akkoord gesloten over een sociaal plan voor het Hoenderloo College. Medewerkers van de school voor speciaal onderwijs op het terrein van jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep krijgen maximaal negen maanden salaris mee. Ook zijn afspraken gemaakt over de begeleiding van werk tot werk.

Voor personeel van het Hoenderloo College dreigde door sluiting van de school op 1 augustus ontslag zonder financiële tegemoetkoming . Vorige week nog uitten personeel, ouders, bonden en Tweede Kamerleden hun woede over de gang van zaken op een protestbijeenkomst in Hoenderloo. De sluiting van de school is nu met ten minste twee maanden uitgesteld tot 1 oktober en het personeel krijgt een vergoeding mee van maximaal negen maanden salaris bij meer dan dertig dienstjaren.

‘Acceptabele regeling’

Aan het akkoord ging een moeizaam traject vooraf, waarin de emoties erg hoog opliepen. Liefst zeventien onderhandelingsrondes waren nodig om tot een akkoord te komen. CNV Onderwijsbestuurder Arno van Zanten: ,,We denken dat we een acceptabele regeling hebben afgesproken. Het personeel van het Hoenderloo College heeft zich met hart en ziel voor de leerlingen ingezet en heeft nu eindelijk een plan in handen. Méér zat er niet in.”

Open tot oktober

Het Hoenderloo College is een school voor kwetsbare kinderen met een complexe problematiek. De school staat op het terrein van jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep, die op 1 augustus gaat sluiten. In het sociaal plan is afgesproken dat de school open blijft tot ten minste 1 oktober 2020 en eventueel langer als de laatste leerling nog niet is vertrokken van De Hoenderloo Groep.

Passende school