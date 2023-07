Boom richtte theaterbus van Arno Setz vorig jaar te gronde. Pas nu kan hij aan het herstel denken

Theatermaker Arno Setz uit Ede stapte een jaar geleden na een bezoek aan zijn moeder zijn nieuwe theaterbus in. Het had een jaar gekost om die van bestelbus naar wooncamper om te bouwen. Toen hij de schuifdeuren open deed, keek hij zo de hemel in. Toen pas besefte Setz het: de hele wagen lag in diggelen. Er was die nacht een boom op gevallen. De gemeente had die inmiddels al weggehaald.