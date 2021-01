Boom valt op man tijdens werkzaamheden in Lunteren

Gezochte man uit Megen wordt in vakantie­park Lunteren in de kraag gevat

5 januari MEGEN - De politie heeft zondag een 39-jarige man uit Megen aangehouden die vanaf halverwege december van het afgelopen jaar onvindbaar was. Hij had een celstraf open staan van ruim 400 dagen. De man hield zich schuil in een vakantiepark in Lunteren en werd daar in de boeien geslagen door een speciaal arrestatieteam.