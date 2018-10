Bossen en heide zijn kurkdroog, maar het wild eet zich wel vol

EDE/WAGENINGEN - De droogte van de afgelopen weken zorgt op de Noord-Veluwe voor problemen. Sommige boswachters denken er al aan om de hulp van de brandweer in te roepen. Ook de natuurgebieden in de Vallei zijn kurkdroog, maar water aanvoeren is niet aan de orde.

,,Het is kurkdroog’’, heeft ook boswachter Frank Theunissen van Natuurmonumenten gezien. ,,Die paar buitjes die zijn gevallen, leveren niks op. Maar er is geen sprake van dat we die de poelen bijvullen.’’ Theunissen ziet wel een lichtpuntje. ,,De temperatuur is vrij laag, dus er verdampt vrij weinig.’’ Op het moment ziet hij dan ook geen problemen voor het wild. ,,We houden het natuurlijk wel goed in de gaten en als het nodig is, zorgen we dat er water wordt aangevoerd. Maar wat we echt nodig hebben is flinke regen.’’

Tonnetje rond

Overigens verkeert het wild aan de zuidkant van de Veluwe in een prima conditie, vindt Theunissen. ,,Er is ontzettend veel mast (beukennootjes, eikels en dergelijke, red.) en die is ook van groot formaat. En bovendien zijn er weer bosbessen. De wilde varkens die ik zie, zijn tonnetje rond en ook de edelherten zijn goed doorvoed.‘’

In de gebieden van Staatsbosbeheer, zoals de Wageningse uiterwaarden en het Renkums Beekdal, speelt het droogteprobleem niet zo, aldus boswachter Jaël Bergwerff. ,,In het Beekdal hebben we kwel en ook de uiterwaarden zijn nog vochtig genoeg’’, zegt Bergwerff. ,,We hebben natuurlijk wel wat neerslag gehad en dat is goed geweest voor het gras. Dat is nu weer overal groen. De natuur is weer aardig opgeleefd.’’

Vennen nog vol water