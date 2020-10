Bossen maken zich op voor grote drukte: 'Waar mensen coronaregels niet naleven, wordt ingegrepen’

De herfstvakantie voor schoolregio Noord (Overijssel, Flevoland met uitzondering van Zeewolde) loopt ten einde, die voor Midden (Gelderland) begint juist pas. Niet iedereen wil met mondkapje de winkelstraat op en neer sjouwen, het is onmogelijk om massaal bioscoop of horeca op te zoeken en onveilig om de vaste teamsportdag door te laten gaan. Dus wat nu? Te voet of per fiets de paden op, de lanen in: het Veluwse bos in, de Sallandse heide op of een zandverstuiving over.