Bouwbedrijf Slokker uit Zeewolde past vloeren aan van veelbesproken prefabwoningen

Dat zegt Jan Dijs van moederbedrijf Slokker Beheer. Kopers van de zogeheten Spaarhuis-woningen van Slokker in Ede, Apeldoorn, Zeewolde en Culemborg deden in maart in de Stentor hun beklag over de kwaliteit van de Spaarhuis-woningen, de vele oplevergebreken en de afhandeling van de klachten door Slokker.

Verzakte, oneffen en trillende beganegrondvloeren vormden een van de grootste problemen. Ook klaagden kopers over scheve kozijnen, lekkages, te hoog energieverbruik en slechte oplevering. Er werden Kamervragen over de woningen gesteld en corporatie SallandWonen besloot een afspraak over bouw van twintig van deze huizen af te blazen.

Steunpunten

Volgens Slokker is afgelopen maanden in een woning in Ede geëxperimenteerd met een onder de vloer aangebrachte voorziening om de trillingen te dempen en was dat ook een succes. Die oplossing kan echter niet overal worden toegepast. Daarom heeft Slokker nu op het fabrieksterrein in Zeewolde in een aantal proefopstellingen alternatieven getest, met extra steunpunten onder de verschillende betonplaten die samen de begane grondvloer vormen. In hoeverre die oplossingen worden toegepast bij woningen van de tientallen klagers is nog onduidelijk.

In Zeewolde vervangt Slokker in twee straten met prefabwoningen eind deze maand alle voordeuren; kopers klaagden dat deuren krom waren en niet goed sloten. Volgens Slokker is sinds begin april 75 procent van de openstaande klachten van de tientallen huizenbezitters in Apeldoorn, Ede, Zeewolde en Culemborg opgelost. Wanneer alles is afgehandeld, is nog niet te zeggen. Slokker stelt voor alle kosten voor oplossingen zelf op te draaien.

Ontwerp