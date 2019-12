Bouwers roepen boeren op: ‘Sluit je bij onze actie aan’

Die kondigde dinsdag bij monde van voorzitter Jelco Beijer uit Lunteren aan dat bouwers zijn ‘opgeroepen tot langzaamrijacties’. Volgens Beijer gaan honderden bouwers in meerdere provincies langzaam rijden op de wegen, alleen al in Gelderland doen er ‘in ieder geval 320 mensen’ mee. Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) beraadt zich nog over wat de boeren morgen precies gaan doen, nu de rechter heeft bepaald dat ze geen actie mogen voeren bij distributiecentra en supermarkten. De FDF heeft de boeren opgeroepen zich vooralsnog te houden aan die rechterlijke uitspraak en wacht een hoger beroep af. Wat de actiegroep gaat doen als ook dat niks uithaalt, is niet bekend.

Oproep

Maar Bouw in Verzet wil dat de boeren hoe dan ook in actie komen. ‘Gezien de gerechtelijke uitspraak tegen FDF en het afbreken van iedere geplande actie, roepen wij, stichting Bouw in Verzet, jullie massaal op om je aan te sluiten in onze groepen’, zo is te lezen in verschillende appgroepen waar de boeren bij zijn aangesloten.