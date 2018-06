Bouwvakker zwaargewond na val in gat in Ede

Wel of geen darmkanker? Uitslag nog dezelfde dag in ziekenhuis Ede

12 juni EDE - Patiënten kunnen in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede sinds kort nog dezelfde dag horen of ze wel of geen darmkanker hebben. Dat is veel sneller dan tot voorkort, toen nog tien dagen nodig was voor dat traject. Gelderse Vallei is het eerste niet-academische ziekenhuis dat deze diagnose in een dag aanbiedt.