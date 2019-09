Boxer Poppy komt als co-coach meteen tot de kern

Met haar bruine ogen kijkt de boxer mij nieuwsgierig aan. Ik vertel haar wie ik ben, kroel over haar kop en zeg dat we een eindje gaan lopen. Uitgelaten loopt zij naast me over het pad. De riem tussen ons in hangt slap. Zij heeft haar blik schuin op mij gericht. ‘Wanneer gaan we nu spelen?’, zie je haar denken.