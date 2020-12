Fractieleiders Scherpenzeel krijgen ervan langs in onderzoek: ‘Burgemeester Harry de Vries verdient excuses’

video Stef Bos is populair­der dan ooit: ‘Het gaat niet om de aandacht en het applaus, maar om de schoonheid’

26 november EDE - Zijn theatertour is vanwege corona stilgelegd, maar op televisie is Stef Bos meer te zien dan ooit. Na zijn succesvolle deelname aan Beste Zangers is hij nu met Serenade van Stef op het scherm. Stef Bos over zijn tv-avonturen, het missen van het theater, zijn nummer ‘Papa’ en de mentaliteit in de provincie.