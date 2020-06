Branchenoot EuroParcs neemt Droomparken over

Onder meer De Kraaijenbergse Plassen in Linden en De Wije Werelt in Otterlo maken deel uit van EuroParcs.



De overname moet nog worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt, de ACM.



Droomparken was recent shirtsponsor van Vitesse en is dat momenteel bij Feyenoord.



,,Met 32 resorts, een breder aanbod aan verblijfsaccommodaties en een uitstekend toekomstperspectief is de nieuwe organisatie na de overname niet alleen goed toegerust voor de uitdagingen die wachten, maar kan het ook beter inspelen op de groeikansen die de snel veranderende huurmarkt biedt”, stellen zowel Wim en Wouter Vos van EuroParcs als Andries Bruil van Droomparken.