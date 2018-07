Brand en geen treinen nadat vrachtwagen bovenleiding kapot trekt

Krijgt Binnenveld snel glasvezel?

11 juli BENNEKOM/ACHTERBERG/WAGENINGEN - Vrijdag de 13e is D-Day voor Het Binnenveld. Want dan moeten 899 mensen, 50 procent van huishoudens en bedrijven in het Binnenveld en omgeving, zich aangemeld hebben bij Glasvezel Buitenaf om de aanleg van de glasvezelkabel mogelijk te maken.