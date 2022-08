Brand gesticht in NSB-monument ‘Muur van Mussert’ in Lunteren

De brand in het Rijksmonument uit 1938 werd in de nacht van maandag op dinsdag rond 04.15 uur ontdekt door medewerkers van een nabijgelegen camping. De brand woedde in de kamer waar NSB-leider Anton Mussert zijn brieven aan Adolf Hitler zou hebben geschreven.



Het kostte de brandweer wat moeite om bij de brand te komen omdat een slagboom niet open ging en een aantal paaltjes de doorgang versperden.



De Muur van Mussert is onder andere bekend van de Hagespraken van de NSB, die vanaf de muur werden gehouden tijdens het interbellum. Het is het enige NSB-bouwwerk dat Nederland nog kent. In 2018 werd het gebouw uitgeroepen tot Rijksmonument en gered van de sloophamer.



Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan en of de politie daar onderzoek naar doet.