Brand in hal afvalcentrale Ede onder controle

Automobi­list rijdt in Ede moeder met kinderen (2 en 5 jaar) in bakfiets aan en slaat op de vlucht

22 juli EDE - Een jonge moeder die met haar twee kinderen van 2 en 5 jaar in een bakfiets de weg wilde oversteken is gisteren door een auto aangereden. Bij dat ongeluk is de Edese vrouw lichtgewond geraakt (builen en schaafplekken). De kinderen kwamen met de schrik vrij. De automobilist vond het volgens de wijkagent niet nodig om te stoppen: ‘Hij is ervandoor gegaan'.