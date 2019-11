Brand in stal vol koeien in Lunteren onder controle: dieren gered

Afvalinza­me­ling: de berg restafval slinkt niet hard genoeg

7:01 EDE/WAGENINGEN - De inwoners van Rhenen en Wageningen blijken de grootste vervuilers van de Vallei. Waar bijvoorbeeld Veenendalers steeds beter hun afval scheiden, blijven Rhenen en Wageningen ver boven de landelijk gestelde norm van 100 kilo restafval per jaar per persoon. Wat opvalt: juist in de gemeenten waar men moet betalen per afvalcontainer, loopt het restafval flink terug.