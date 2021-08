Brand in vakantiewoning Ede; politie onderzoekt brandstichting

update en video Veel schade in huis Ede door brand: ‘Rook trok door hele woning’

19 augustus EDE - Een woning aan de Hoflaan in Ede is donderdag flink beschadigd geraakt door een brand. Het vuur ontstond in de keuken, maar de rook trok door het hele huis. ‘Er was sprake van zware rookontwikkeling.’