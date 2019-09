Brand uitgebroken in wokrestaurant Ede

Schuur achter woning in Bennekom vliegt in brand

11:41 BENNEKOM - In Bennekom is dinsdagochtend een grote garage achter een woning aan de Dikkenbergweg in Bennekom in brand gevlogen. De Edese brandweer rukte uit met twee brandweerwagens en een extra watertankwagen om het vuur te bestrijden. Uiteindelijk was de brand minder groot dan in eerst instantie werd ingeschat.