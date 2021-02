Brandbrief hogeschool Ede: ‘Studenten trekken het niet meer, ze zitten in een mentale hongerwinter’

Mountainbi­ke­r­ou­te Veluwezoom voor onbepaalde tijd afgesloten vanwege regen, ook routes Ede slecht begaanbaar

29 januari RHEDEN / EDE - De mountainbikeroute in Nationaal Park Veluwezoom is in zijn geheel afgesloten voor het publiek. Het is door de regen te nat om de route te fietsen. Daar hebben ook de routes rondom Ede last van.