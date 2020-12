Brandende vrachtwagenbanden teisteren Harskamp

Inmiddels is de brandweer al zo’n 10 keer uitgerukt voor de brandende banden. De eerste brandjes waren begin deze maand. Sinds de kerst kwam de brandweer echter al vijf keer in actie. Op 12 december werd ook een sloopauto in brand gestoken aan de Laarweg in Harskamp. Enkele uren later moest de brandweer alweer uitrukken naar dezelfde locatie voor een brandende vrachtautobrand.



Het is onduidelijk wie de banden neerlegt en hoe ze het doen. Vrachtwagenbanden zijn normaliter te groot om vervoerd te worden in een personenauto.



De politie surveilleert veel in de omgeving, in de hoop de vandalen op heterdaad te kunnen betrappen. Dit is tot op heden nog niet gelukt.