Brandweer bevrijdt kat uit benarde positie in Ede

Met video Boom waait op woning, restaurant ontspringt nét de dans: storm Poly slaat ook hier toe

Storm Poly die woensdag over Nederland raast is nu al de zwaarste zomerstorm die we ooit beleefden. In onze regio lijkt de schade door de storm nog mee te vallen. Vooral in de kuststreek gaat Poly enorm tekeer. Toch zijn er ook in Gelderland, Brabant, Noord-Limburg en Utrecht nogal wat schadegevallen.