Brandweer moet gewonde vrouw uit auto bevrijden na botsing tegen boom bij Ede

Update Drukte in natuurge­bie­den; parkeer­plaat­sen Ede te vol waardoor routes hulpdien­sten in het geding komen

10 januari ARNHEM/EDE - De natuurgebieden in de regio lopen zondag net als zaterdag over van bezoekers door de coronacrisis en het zonnige winterweer. De gemeente Ede vraagt in een tweet aan recreanten om met de fiets of lopend te komen. De parkeerplaatsen zijn namelijk te vol.