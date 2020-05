Brandweer onderzoekt stalbrand Harskamp, kortsluiting was mogelijk de oorzaak

Nachtvluch­ten helikop­ters rond Deelen, piloten oefenen door corona niet in het buitenland

11:40 DEELEN - Transporthelikopters van Defensie vliegen de komende dagen tot laat in de avond rond vliegbasis Deelen. De piloten zouden normaal gesproken in het buitenland oefenen in het donker, maar door de corona-uitbraak worden de trainingen in Nederland gehouden.