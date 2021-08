Brandweer redt bewoonster en hond uit brandende woning in Ede

Check jouw gemeente Flinke stijging van geluids­over­last in Tiel en Rhenen, daling in Ede en Culemborg

12 augustus VALLEI/RIVIERENLAND - Het aantal meldingen van geluidsoverlast is in de eerste helft van 2021 in veel gemeenten opnieuw gestegen ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar. De overlast in 2020 was toen ook al fors groter dan het jaar ervoor.