Brandweer redt twee mannen uit hoogwerker in Ede

update | video Asbest komt vrij bij uitslaande brand in Bennekom, schuur verwoest: ‘Blijf uit de rook’

21 oktober BENNEKOM - Een uitslaande brand is woensdagmiddag uitgebroken in een schuur in Bennekom. De schuur is volledig verwoest. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen, laat de Veiligheidsregio weten.