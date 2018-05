Brandweer waarschuwt: 'Wees extra alert op natuurbranden door hitte'

,,De kans op een brand is er altijd, maar met deze droogte verspreidt het zich veel sneller’’, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Hij geeft daarbij een voorbeeld: ,,Als je vorige week met een aansteker de hei op was gegaan, dan had je het vuur wel aangekregen, maar dan had je naar huis kunnen lopen voor een emmer water. Als je dan terug kwam, dan had je het vuur daarmee kunnen blussen. Als je dat nu doet, dan is er bij terugkomst een hectare heide weg.’’