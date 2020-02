Brandweer weet vuur in rieten dak woning Harskamp tijdig te blussen

Het Warmtebe­drijf Ede belooft beterschap en meer openheid over de biomassa­cen­tra­le

7:01 EDE - Het Warmtebedrijf Ede belooft beterschap: meer openheid, rapporten in te zien op de website en in maart drie keer open huis in de biomassacentrale aan de Geerweg in Ede. Op deze manier reageert het bedrijf op de commotie die is ontstaan rond biomassaverbranding in Ede.