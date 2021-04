Brave huisvaders uit Otterlo krijgen boete voor uitgaansgeweld in Arnhem

Zes vrienden uit Otterlo zijn door de Arnhemse rechtbank veroordeeld tot een boete van 1.500 euro voor hun aandeel in vechtpartij na een avond stappen in Arnhem in 2017. Een zevende vriend had eerder al dezelfde boete gekregen van de rechtbank in Utrecht.