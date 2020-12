Brievenbus opgeblazen in Ede

Update Corona slaat hard toe in Edes verzor­gings­huis Gelder­horst: leger springt bij

26 december EDE - Binnen drie weken tijd overleden er 11 personen in verpleeghuis de Gelderhorst in Ede. Ook een groot deel van het personeel is inmiddels ziek. Daarom schakelt het verzorgingshuis het leger in om hulp te bieden in de strijd tegen corona.