Broers uit Ede horen celstraf eisen voor het aanranden van zes vrouwen: ‘Ze vonden het lekker’

Sinds de onvrijwillige seks moeten ze dealen met een mix aan gevoelens van verdriet, woede, schuld, schaamte en angst, en kampen ze met forse psychische problemen als paniek- en angstaanvallen.



Hoewel hij zelf een vriendin had, maakte Marwan K.A. contact met andere vrouwen via sociale media of in het uitgaansleven. Eenmaal bij hen thuis ging het mis, zo stelden de vrouwen. De Edenaar trok ongevraagd hun en zijn eigen kleren uit, betastte billen, likte aan borsten of drukte ongevraagd zijn penis in of tegen hun ontblote lichaam.