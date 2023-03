Brommerrijder botst met tractor: 16-jarige jongen uit Lunteren met spoed naar ziekenhuis

indebuurt.nl Toen in Arnhem: het hertenkamp in park Sonsbeek [FOTO’S]

Het hertenkamp is al ruim 120 jaar een vertrouwd plekje in park Sonsbeek in Arnhem. Zelfs zo vertrouwd, dat stadsgenoten er behoorlijk van schrokken toen bekend werd dat het misschien verdwijnt. Daarom deze foto’s van weleer, omdat Arnhemmers het dierenverblijf zo’n warm hart toedragen.