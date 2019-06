Brommerrijder gewond in Lunteren

Hoed van Youp, pak van Matthijs, collier van Karin voor het goede doel

19:10 EDE - Wie trekt straks het maatpak van Matthijs van Nieuwkerk aan of speelt op de getekende ukelele van Brigitte Kaandorp? Attributen van bekende Nederlanders gaan maandagavond 17 juni onder de veilinghamer in Cultura Ede. De opbrengst is voor projecten voor vrouwen en meisjes in moeilijke omstandigheden.