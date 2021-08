Brommers en boerenkielen: ondanks light-editie gezelligheid troef bij Oud-Lunterse Dag

Alsnog een optreden van Rolf Sanchez in Ede volgende maand

30 juli EDE - Rolf Sanchez treedt volgende maand tóch op in zijn geboorteplaats Ede. De hitzanger zou in eerste instantie op vrijdag 20 augustus schitteren tijdens de openingsavond van de Heideweek. Nu dat evenement is afgelast, staat Sanchez die avond in het Openluchttheater aan de Van Pabstlaan in Ede.