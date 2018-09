Bronsttijd, maar nog geen burlend hert te bekennen op de Veluwe

Valleivolk Ontmoetin­gen in de trein

13 september Edenaar Job van Wakeren reist graag met de trein, zegt hij in de wachtruimte van station Ede-Wageningen. ,,Dat heeft een reden, ik hou van spontane ontmoetingen en als je daar ergens kans op maakt, dan is dat in de trein. Je schuift bij iemand aan en je zegt dan gewoon goedemorgen. Je hebt vaak meteen door of iemand openstaat voor een gesprekje.